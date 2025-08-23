◇セ・リーグ 巨人―DeNA（2025年8月23日 東京D）

巨人の岡本和真内野手（29）が23日のDeNA戦（東京D）で今季初の2戦連発となる10号ソロ。プロ4年目の2018年から8年連続2桁本塁打を達成した。今季10本塁打中、半分の5本塁打がDeNA戦。

「4番・三塁」に入り、1軍復帰後7試合連続で先発出場。0―0のまま迎えた5回だった。

先頭打者として入った第2打席だ。4回まで巨人打線を相手に完全投球を続けていた相手先発右腕・石田裕が1ボール2ストライクから投じた4球目、外角シンカーを捉えると、打球は左翼スタンドぎりぎりに吸い込まれる先制アーチとなった。

岡本は前日22日に行われた同戦で3回に相手先発右腕・ジャクソンから先制＆決勝の9号ソロを左中間スタンドに放ち、左肘じん帯損傷が癒えて1軍復帰後6試合24打席目で待望の一発を放っており、これが今季初の2試合連発。

また、この一発でDeNA戦通算100打点の大台にのせ、セ・リーグの全5球団から100打点以上を記録した。

岡本の通算打点はヤクルト戦が160、広島戦が132、阪神戦が116、中日戦が101。セ5球団から100打点以上は球団11人目となる。

なお、岡本はプロ4年目の2018年から2023年まで6年連続30本塁打以上、2024年まで7年連続20本塁打以上を放っている。

▼岡本 回の先頭だったので（塁に）出ようと思って打席に立ちました。ホームランを打ててうれしいです。