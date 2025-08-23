àËâ¤Î2²óáºÆ¤Ó¡Ä¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬°ìµ¤¤Ë4¼ºÅÀ¡Ä½øÈ×¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¥ê¡¼¥Éµö¤¹
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê23Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤ËºÆ¤ÓàËâ¤Î2²óá¤¬½±¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó¡£ÀèÆ¬¥ì¥¤¥¨¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤éÅê¤¸¤¿Äã¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÍª¡¹¤È±Û¤¨¤ëÀèÀ©¤Î26¹æ¥½¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â3Ï¢ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤ÎÅÄµÜÍµÎÃ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢»°ÎÝÊý¸þ¤Ø¤Îµ¾ÂÇ¤òÍ¸¶¤¬Êáµå¤·¤Æ»°ÎÝ¤ØÁ÷µå¡£¤·¤«¤·¡¢»°ÎÝ¥À¥¦¥ó¥º¤â¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»°ÎÝ¤Þ¤ÇÌá¤ì¤º¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤Ï³ÈÂç¤·¤¿¡ÊµÏ¿¤ÏÌîÁª¡Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÈÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î²ó¤À¤±¤Ç4ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿16Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤â¡¢2²ó¤Ë5ËÜ¤ÎÄ¹Ã»ÂÇ¤ò½¸¤á¤é¤ì¤Æ5¼ºÅÀ¤È¹Ó¤ì¤¿¡£