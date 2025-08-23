＜同居の義母、厳しすぎ！＞孫に甘い嫁「子どもがつけあがる」私の助言【第4話まんが：義母の気持ち】
私はトモエ。少し前に夫を亡くして悲しみに暮れていたところ、近所に住む息子のヒビキとその妻のエミカさんが同居を提案してくれました。そして孫のマユちゃん（小2）と4人での新しい暮らしがスタートしたのです。それまでは私が妻で母親で、家庭の中心にいました。でも今は違います。息子家族の役に立たなくては……。子育て系のアドバイザー資格を持つ私はマユちゃんに毅然とした対応をし、子育ての素人であるエミカさんに助言をするようになりました。
同じ資格を取るなんて、嫌味なの……！？ しかしエミカさんは、その日なぜか私のことを誘ってきました。定期的に通っている専門機関での相談日だそうです。私ははじめてそこで、マユちゃんに関する客観的な話を聞くことになりました。
マユちゃんが癇癪を起こしているときは、まずは落ち着かせた方がいいそうです。「でもダメなものはダメだと、毅然とした態度の方がいいんじゃないですか？」納得できない私は思わず質問します。「そういう方法が合っている子もいます。でも……」
ヒビキやエミカさんとは、マユちゃんの癇癪への対応をめぐって言い合いになってしまいました。息子を立派に育てて、アドバイザーの資格もあるというのになぜ私を信用してくれないのか……。私はそんなふうに腹を立てていたのです。しかもエミカさんが同じ資格を取ったため、私は立場がなくなってしまいました。
ただエミカさんは決して私の存在を否定していたわけではなかったのです。マユちゃんの相談先へ誘ってくれて、私も一緒に担当の方の話を聞くことになりました。
子育ての方法を「正しい」とか「間違っている」とかで考えてしまっていた私。自分のやり方が正解だと思っていたのです。けれど私の対応はマユちゃんには「合っていなかった」のです。きっとそれを私に伝えるために、エミカさんは私を誘ってくれたのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
