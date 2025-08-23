£²²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÅÄµÜ¤ÎÅêÁ°µ¾ÂÇ¤ò»°ÎÝ¤ËÁ÷µå¤·ÌîÁª¤È¤Ê¤ëÍ­¸¶¡Ê»£±Æ¡¦³Á¿¹±ÑÅµ¡Ë

¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê23Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÄË¤¤Ï¢·¸¥ß¥¹¤¬µ¯¤­¤¿¡£

¡¡2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î2²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ÅÄµÜÍµÎÃ¤Î»°ÎÝÊý¸þ¤Ø¤Îµ¾ÂÇ¤òÍ­¸¶¤¬Êáµå¤·¡¢ÁÇÁá¤¯»°ÎÝ¤ØÁ÷µå¡£¤·¤«¤·¡¢»°ÎÝ¼ê¤Î¥À¥¦¥ó¥º¤â¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»°ÎÝ¤Þ¤ÇÌá¤ì¤º¡£¥Ù¡¼¥¹¼êÁ°¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Á÷µå¤òÊáµå¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤Ï³ÈÂç¤·¤¿¡Êµ­Ï¿¤ÏÌîÁª¡Ë¡£

¡¡Â³¤¯¿åÌîÃ£µ©¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤Ó¼ºÅÀ¡£Âç»ö¤Ê2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÀï¤¤¤ÇÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£