落語家の月亭方正（57）が23日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。ある記録において明石家さんまを抜いた経験を明かした。

方正は日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」でダウンタウンと長く共演する。同コンビが東京で一躍スターになっていく様を間近で見ており「ウッチャンナンチャン一色だったのが、ダウンタウンが来てウワーッと。もろに見て。自分も売れたような感覚になって」と回想。「（ガキ使に）全部に出していただけるので、正直売れるというか…」と自身の人気もうなぎ上りだったという。

ナイツ塙宣之が「ワーキャーがすごかったって」と当時の女性人気の高さについて尋ねると、方正は「ワーキャーはすごかったです」と認め、「吉本の事務所の人がバレンタインデーの時に『邦正くん取りに来て！いっぱいチョコレート来てるから！』って。ああそうですかって言ったら、『あなたね、さんまさん抜いたよ』って言われた」と振り返った。

塙が「ホントですか？盛りすぎてませんか？」とイジると、方正は「吉本で一番やし、かわいかったんです」と当時の自身について語った。