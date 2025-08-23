¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤é¤Î¤¾¤¯¶Ú¹üÎ´¡¹¤Î»°³Ñ¶Ú¤¬ÏÃÂê¤Î±ÝËÜ¼ùÍå (X@jchandayo__03¤è¤ê)

­àÈîÂç²½­á¤·¤¿»°³Ñ¶Ú

¡¡¡Ö¥à¥­»Ò¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷»ÒÎ¦¾åÁö¤êÉýÄ·¤ÓÁª¼ê¤Î¶Ú¹üí÷¤·¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤³¤Î¸ª¤¸¤ã¤ª²Ç¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡Ê £é _ £é ¡Ë¡×¤È¡¢Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÐÊ¤àÍÍ»Ò¤òX¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï±ÝËÜ¼ùÍå(24)¡£

¡¡¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤é¤ÏÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¶Ú¹üÎ´¡¹¤Î»°³Ñ¶Ú¤¬Ïª½Ð¡£¡Ö¤ª²Ç¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤­¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£

¶Ú¹üÎ´¡¹¤Î»°³Ñ¶Ú¤Ë¡Ö¤ª²Ç¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯±ÝËÜ¼ùÍå
¡ÊX@jchandayo__03¤è¤ê¡Ë
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¼ûÍ×¤Ï¤­¤Ã¤È¤¢¤ë¡×¡Ö²Ç¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âÌ»¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ª¥á¥í¥ó¡×¡Ö¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö»°³Ñ¶Ú¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥·¥ç¥óºÇ¹â¡×¡Ö¸ª¤Ë²¿ÉÕ¤±¤Æ¤ë¤Î¡Ä?¡×¡Ö¤ª¤ª¡Á¡¢°ì½ï¤ËÇÀºî¶È¤·¤Þ¤»¤ó¤«?!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

 