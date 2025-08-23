¸µ¤á¤¶¤Þ¤·¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡ÖÂÄ¹¤Ã¡ª¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¥ß¥Ë¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËµÓ¤¬åºÎï¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«¿¬Ë¨(26)¤¬3½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö½ë¤¤¤Î¤Ç²Æ¥Ð¥Æ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¡ª¡ª²Æ¥Ð¥ÆÂÐºö¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤Û¤Ê¤Þ¤¿¤Í¤Ã¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ã¸¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÇò¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¥ß¥Ë¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ËµÓ¤¬åºÎï¡×¡Ö¥ä¥Ã¥Ñ¥ê¡ª¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤¬È´·²¤Ë»÷¹ç¤¦¤Í¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¿§Çò¤ÇÈþµÓÈþ¿Í¡×¡ÖÂÄ¹¤Ã¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÇåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã«¿¬¤ÏÆ±»Ö¼ÒÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2019Ç¯10·î¤«¤é24Ç¯3·î¤Þ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡×¤Î11ÂåÌÜ¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï24Ç¯3·î¤Ë·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÂåÉ½¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£