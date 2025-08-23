タレント山崎怜奈（33）が23日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演し、長期休暇について語った。

多くの学生にとっては夏休み終盤、社会人にとっては盆休み明けの1週間というこの時期、「ナイツ」塙宣之からは「夏休みは？」と問われた。

山崎は「夏休み、ないですね。毎週月曜から木曜までずーっと、半蔵門のTOKYO FMにいるので、あれ休めないんで」と返答。パーソナリティーを務める帯番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」があるため、長期休みを取りづらい環境であることを明かすと、塙は「代打とかいないの？」と驚いた。

年に1回だけ、1週間の休みを取れるというが、「こんな暑いのに、休んだところで、どこにも生きたくないじゃないですか？暑いから」と笑って打ち明けていた。

最近の長期休みは5月だったという。「5月に取った時は、6カ国7都市、1週間でヨーロッパをぐるぐるしてきて。1人で、自力で」。土屋伸之からは「割とせっかちなスケジュールですね」とツッコミが入った。

山崎は旅行のスタイルも明かした。「飛行機、飛行機、バス、バス、バス、バスという移動の仕方で、リュック一つで移動してきて。今どき、リュック一つで移動する人なんていないんですよ」。旅の定番、トランクやスーツケースもなしだという。「機内に預けなきゃいけないじゃないですか？めんどくさくて。受け取りでわざわざ待たなきゃいけないのがもう…。一人旅だから、せっかち旅なんで」と理由を明かした。

この夏の猛暑にはうんざりしているようで、「だから、夏（休み）、ないです。早く終わらないかな。10月中旬まで暑いと聞いたので、めげそう」とつぶやき、笑いを誘っていた。