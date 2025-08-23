ダレノガレ明美、“黒タンクトップ×愛車”に反響「マジで惚れる」「すげーいい女がすげーいいバイク乗ってる」
モデル・タレントのダレノガレ明美（35）が22日、自身のXを更新。“愛車”との2ショットを公開した。
【写真】「すげーいい女がすげーいいバイク乗ってる」…ダレノガレ明美、“黒タンクトップ×愛車”カット
ダレノガレは、3月末に納車を報告していた愛車のホンダ『CB1300 SUPER FOUR SP Final Edition』に、美ボディラインあらわな黒のタンクトップ姿でまたがる姿を公開した。
この写真に、「カッコいい！」「女の子でこんなデカい排気量乗ってるなんてマジで惚れる」「おじちゃんだけど、こんな風に足長くなりたかった人生だった。」「すげーいい女がすげーいいバイク乗ってるとかすげーーーええやんです」「美女とCBは絵になる！」などの反響が寄せられている。
