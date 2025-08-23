37歳・小嶋陽菜「久しぶりのMステ！！」 衣装＆パフォーマンスに反響「かわいすぎる！」「圧巻でした！」
元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（37）が22日、自身のXを更新。同日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』のオフショットを公開した。
【写真】かわいすぎる！『Mステ』衣装で笑顔の小嶋陽菜
そしてグループ結成20周年のAKB48は、レジェンドOGメンバー・前田敦子、指原莉乃、高橋みなみ、小嶋とともに2011年のミリオンヒット曲「Everyday、カチューシャ」と、最新シングル「Oh my pumpkin!」を披露した。
小嶋は、衣装のまま「久しぶりのMステ！！」と写真を添えて投稿。ファンからは「全然変わってない！」「かわいすぎる！」「圧巻でした！」などといった感想が相次いで寄せられている。
