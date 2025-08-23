「日本ハム−ソフトバンク」（２３日、エスコンフィールド）

ソフトバンクの内野陣に思わぬ連係ミスが出た。二回、先発の有原がレイエスのソロ、連打から万波の中前タイムリーで２点を奪われた。なおも無死一、二塁のピンチで田宮が投前へ送りバントを試みたが、処理した有原が三塁へ送球したが、前進していた三塁手のダウンズが戻りきれておらず三塁ベースは無人。オールセーフ（記録は犠打野選）となった。

これにはマウンド上で有原もぼう然。ベンチの小久保監督も渋い表情を浮かべた。

中継で解説を務めた日本ハムＯＢの増井浩俊氏は「声を掛けなければいけない。サードがあそこまで来ていることをわからせなければいけない」と指摘。投手が処理すると判断した瞬間に三塁手が素早くベースに戻るのがセオリーだとした上で「今のは難しい。（投手か三塁手か）どちらが捕るのか分からないぐらいの打球だったので。あきらめて一塁に投げさせるべきだったが、そのへんの声が届いていなかった」と解説した。

有原は気落ちしたのか、無死満塁となって続く水野に押し出し四球。水谷の二ゴロの間にさらに１点を追加され、この回一挙４点を奪われた。