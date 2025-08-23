Girls2¸¶ÅÄÅÔ°¦¡¢¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤·¤ÆLDH¿·¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍýÍ³¡Ö20ºÐ¤òµ¡¤Ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/23¡ÛE-girls¤ÎÆóÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Îº´Æ£À²Èþ¤Ë¤è¤ë¡È¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇEXILE TRIBE¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È -GIRLS BATTLE AUDITION-¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË14»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼¡À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦Girls2¡Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥¬¡¼¥ë¥º¡¿¡Ö2¡×¤ÏÆó¾è¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤ò8·îËö¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¥È¥¢¡Ê¸¶ÅÄÅÔ°¦¡Ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLDH¿·¥ª¡¼¥Ç¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡Ö¥Î¥Î¥¬¡×5¼¡¿³ºº¿Ê½Ð¼Ô
Girls2¤È¤·¤Æ¥×¥í¤Ç³èÆ°¤·¡¢¥À¥ó¥¹Îò14Ç¯¡¢²Î¾§Îò8Ç¯¤Î¸¶ÅÄ¡£¼ÂÎÏ¤Ï¤ªËÏÉÕ¤¤Ç¡¢º´Æ£¤«¤é¤â¡Ö¸À¤ï¤º¤â¤¬¤ÊÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Girls2¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖGirls2¤ÏLDH¤é¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥¥å¡¼¥È¤Ê¶Ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²Ä°¦¤¤¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢20ºÐ¤òµ¡¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯½ÐÍè¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ä¥¬¡¼¥ë¥º¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¤³¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤áEXILE¤«¤éÂ³¤¯LDH¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ÏÉè¡ÈEXILE TRIBE¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇEXILE TRIBE¡É¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£º´Æ£¤¬¼«¤éÁ´¹ñ¤ò½ä¤ê¡¢Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿¸¶ÀÐ¤¿¤Á¤ò¡¢EXILE NAOTO¡¢¾®¿ùÎµ°ì¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ë¡¢¹õÅÄ¤ß¤æ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤Î3¿Í¤¬¸«ÆÏ¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢HuluÆÈÀê¤ÎÌ¤¸ø³«¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥·¡¼¥ó¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿HuluÆÃÊÌÈÇ¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¤ÎËè½µÅÚÍË15»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
