AKB48鈴木くるみ、黒＆ヌードカラービキニで美ボディ開放「セクシー」「破壊力すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/23】AKB48の鈴木くるみが22日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】AKB48メンバー、美バスト際立つSEXYビキニ姿
同日、1st写真集「夢の重さ」（秋田書店）を発売した鈴木は、オフショットを投稿。ビーチで黒いビキニを着用しピースサインをする姿と、ベッドでヌーディーなカラーのビキニを着用し枕を抱える姿を公開し、美しいバストやウエストを見せている。
この投稿に、ファンからは「写真集発売おめでとう」「破壊力すごい」「セクシー」「理想のスタイル」「綺麗」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆鈴木くるみ、ビキニ姿で美ボディ開放
