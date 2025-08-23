¡ÚÂîµå¡ÛÆüËÜÀª3Áª¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È8¤Ç»Ñ¾Ã¤¹¡¡¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤ÏÀ¤³¦2°Ì¤È1»þ´ÖÄ¶¤¨¤Î»àÆ®¤âÇÔ¤ì¤ë¡Ú¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Û
¡þÂîµå ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(14¡Á24Æü¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥á)
Âîµå¹ñºÝÂç²ñ¡¦WTT¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢Ç¯¤ËºÇÂç4ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëËÜÂç²ñ¡£¸½ÃÏ22Æü¤Ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤Ï3Áª¼ê¤¬Ä©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯8°Ì)¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÎÃæ¹ñ¡¦Â¹±ÏèµÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é2¥²¡¼¥àÂ³¤±¤ÆÍî¤È¤·¤¿°ËÆ£Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âè3¥²¡¼¥à¤Ï½ªÈ×¤Ë5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇµÕÅ¾¤·Ã¥¼è¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤ÏÂ¹Áª¼ê¤ËÉõ¤¸¹þ¤Þ¤ì¡¢1-4(7-11¡¢1-11¡¢12-10¡¢3-11¡¢4-11)¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÆ£º»·îÁª¼ê(Æ±9°Ì)¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀÐÞàöÁª¼ê(Æ±12°Ì)¤ÈÂÐÀï¡£1¥²¡¼¥àÀè¹Ô¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè2¥²¡¼¥à¡¢ÃæÈ×¤Þ¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë¤âµÕÅ¾¤òµö¤·¤ÆÏ¢Â³¤ÇÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂçÆ£Áª¼ê¤ÏÀÐÁª¼ê¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢0-4(4-11¡¢8-11¡¢7-11¡¢4-11)¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê(Æ±11°Ì)¤ÈÃæ¹ñ¡¦²¦ÒØ碰Áª¼ê(Æ±2°Ì)¤Î»î¹ç¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÇòÇ®¤·¤¿Å¸³«¤Ë¡£¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï²¦Áª¼ê¤ËÀè¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¥²¡¼¥à¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè5¥²¡¼¥à¤«¤éÏ¢Â³¤ÇÍî¤È¤·¡¢¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï1»þ´ÖÄ¶¤¨¤Î»àÆ®¤ÎËö2-4(10-12¡¢11-7¡¢7-11¡¢11-8¡¢7-11¡¢9-11)¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï°ËÆ£Áª¼ê¡¢ÂçÆ£Áª¼ê¡¢¶¶ËÜÁª¼ê¤Î3Áª¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È8¤Ç¤½¤í¤Ã¤ÆÇÔÂà¡£¥Ù¥¹¥È16¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿3Áª¼êÁ´°÷¤¬ÇÔÀï¤·¤¿ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜÀª¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¡Û
(Ãæ¹ñ)Â¹±Ïèµ4¡¾1°ËÆ£ÈþÀ¿(ÆüËÜ)
(Ãæ¹ñ)ÄÄ熠4¡¾1¥¦¥£¥ó¥¿¡¼(¥É¥¤¥Ä)
(Ãæ¹ñ)ÀÐÞàö4¡¾0ÂçÆ£º»·î(ÆüËÜ)
(Ãæ¹ñ)²¦ÒØ碰4¡¾2¶¶ËÜÈÁÇµ¹á(ÆüËÜ)