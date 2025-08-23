2つの引退車両「JR東海211系」「ドクターイエローT4編成」が電車型ペンケースに！
JR東海リテイリング・プラスが、JR東海211系と923形ドクターイエローをモチーフにしたオリジナルペンケースを8月26日に発売します。211系は今年2月に開催された「211系で行く静岡車両区」ツアーで公開された車両をモチーフに、ドクターイエローは最後の検測運行時に施された「ありがとうT4」装飾を取り入れたオリジナルデザインです。
2つのメモリアルな車両がペンケースに！
今回発売されるペンケースは、多くの鉄道ファンに惜しまれながら活躍を終えたJR東海の2つの車両をモチーフにしています。
ありがとうJR東海211系 電車型ペンケース
2025年2月11日に開催された「211系で行く静岡車両区」ツアーで公開されたGG9編成（クハ210-5057）をモチーフにしており、車体正面に掲出された「通勤快速」の種別幕やGG9の編成番号、助士席側の窓に掲出された特別プレートなどが表現されています。211系ファンにはたまらない、こだわりのデザインが魅力です。
販売価格： 1,650円（税込）
商品サイズ： 約 W48 × H60 × D200 mm
ありがとうT4 923形ドクターイエローペンケース
「新幹線のお医者さん」として親しまれ、2025年1月に最後の検測運行を終えたT4編成がモチーフです。そのラストランの際に施された、特別な「ありがとうＴ４」の装飾がデザインに取り入れられており、引退の感動をいつでも思い出すことができます。
販売価格： 1,760円（税込）
商品サイズ： 約 W49 × H54 × D200 mm
購入はオンラインショップで
これらのオリジナルペンケースは、8月26日10:00から発売。JR東海リテイリング・プラス公式オンラインショップ「PLUSTA ONLINE STORE」か、JR東海MARKET内の「PLUSTA ONLINE STORE」いずれかにアクセスすることで購入が可能です。
日常使いにするもよし、ディスプレイするもよし。この機会に、人気の車両にそっくりなペンケースを手元に置いてみてはいかがでしょうか。
（画像：JR東海リテイリング・プラス）
