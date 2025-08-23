

JR東海リテイリング・プラスが、JR東海211系と923形ドクターイエローをモチーフにしたオリジナルペンケースを8月26日に発売します。211系は今年2月に開催された「211系で行く静岡車両区」ツアーで公開された車両をモチーフに、ドクターイエローは最後の検測運行時に施された「ありがとうT4」装飾を取り入れたオリジナルデザインです。

2つのメモリアルな車両がペンケースに！

今回発売されるペンケースは、多くの鉄道ファンに惜しまれながら活躍を終えたJR東海の2つの車両をモチーフにしています。

ありがとうJR東海211系 電車型ペンケース



2025年2月11日に開催された「211系で行く静岡車両区」ツアーで公開されたGG9編成（クハ210-5057）をモチーフにしており、車体正面に掲出された「通勤快速」の種別幕やGG9の編成番号、助士席側の窓に掲出された特別プレートなどが表現されています。211系ファンにはたまらない、こだわりのデザインが魅力です。

販売価格： 1,650円（税込）

商品サイズ： 約 W48 × H60 × D200 mm

ありがとうT4 923形ドクターイエローペンケース



「新幹線のお医者さん」として親しまれ、2025年1月に最後の検測運行を終えたT4編成がモチーフです。そのラストランの際に施された、特別な「ありがとうＴ４」の装飾がデザインに取り入れられており、引退の感動をいつでも思い出すことができます。

販売価格： 1,760円（税込）

商品サイズ： 約 W49 × H54 × D200 mm

【参考】

ドクターイエローにお別れを……大井車両基地でお掃除体験イベント 約２００人が参加

https://tetsudo-ch.com/12995996.html

購入はオンラインショップで

これらのオリジナルペンケースは、8月26日10:00から発売。JR東海リテイリング・プラス公式オンラインショップ「PLUSTA ONLINE STORE」か、JR東海MARKET内の「PLUSTA ONLINE STORE」いずれかにアクセスすることで購入が可能です。

日常使いにするもよし、ディスプレイするもよし。この機会に、人気の車両にそっくりなペンケースを手元に置いてみてはいかがでしょうか。

（画像：JR東海リテイリング・プラス）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）