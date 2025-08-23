埼玉発の人気スーパーで発見！ ヤオコー限定「コロロ怪獣レモン」の酸っぱさにハマる

ヤオコー限定！ 「コロロ怪獣レモン」





埼玉発祥の人気スーパー「ヤオコー」で、UHA味覚糖の人気グミ「コロロ」と、瀬戸内のブランドレモン「怪獣レモン」のコラボ商品が登場しました。

「怪獣レモン」とは、大きくゴツゴツした見た目が特徴の、ユニークな瀬戸内産レモン。見た目のインパクトから規格外となってしまったことを逆手にとってブランド化されたもので、まろやかな風味が魅力です。





ヤオコーでしか買えない限定コラボとあって、お店には特設コーナーも登場。パッケージの怪獣のイラストも目を引きます。

今回は、クックパッド編集部スタッフが実際に食べてみた感想をお届けします！

「コロロ怪獣レモン」を食べてみた感想





ひと口食べてみると、コロロの特徴である外側のぷちっとした食感があり、後からじゅわっとレモンの酸味が広がりました。中はとろっとしていて弾力があり、食べ応えがあります。

初めは「酸っぱい！」と口の中がきゅっとなるようなインパクトがありましたが、程よい甘さもあり、後味はレモンならではの爽やかさとすっきり感が残ります。

普段はあまりグミを食べないのですが、これはついつい手が伸びてしまいました。果実感たっぷりでフレッシュな味わいなので、暑い夏の気分転換にもぴったりです！

酸っぱさと甘さがクセになる！ ヤオコーでしか買えない爽やかグミ





「コロロ怪獣レモン」は、独特な食感と酸味と甘みのバランスがクセになる、ヤオコー限定商品。

爽快感があり手も汚れにくいので、勉強や仕事の合間にもおすすめです。

ヤオコーは、埼玉県を中心に関東地方に展開している人気スーパーなので、気になった方はぜひお近くの店舗でチェックしてみてくださいね。