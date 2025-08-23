【山粼武司 これが俺の生きる道】#17

【前回を読む】地獄の浜松キャンプでは自分の脇腹負傷にガッツポーズ、束の間の休息が本当に嬉しかった

俺が本格的に寮生活を始めたのはプロ2年目から。というのも、ルーキーイヤーは米国とドミニカ共和国の野球留学に費やし、ほとんど日本にいなかったからだ。

最初は名古屋市中村区にあった寮に入った。木の看板で「中日ドラゴンズ合宿所」と書かれた建物で、とにかくボロボロ。畳部屋でトイレは共用、「ハズレ」の部屋はエアコンがついていない。俺は幸い「アタリ」だったが、1年目だったため、米国留学でほとんど空けていた。

翌88年には西区に「昇竜館」が新設された（2003年にナゴヤ球場横に移転）。こっちはピカピカで、部屋に家具も備え付けの洋室。食事もおいしかった記憶がある。ただ、門限は午後10時半と厳しく、門限を破ると罰金が科された。

もうひとつ、俺にとってツラかったのは「外車禁止」という掟。寮生は車に乗れないという中日独自の伝統があった。「外車は一軍半以上」「一軍に定着したらベンツ解禁」という暗黙のルールも存在した。

ちなみに、1年後輩の立浪和義はプロ入り後すぐに活躍していたから、1年目からベンツやフェラーリに乗っていた。しかも、3年目のオフに結婚してすぐに退寮。結果を出していたから当然とはいえ、俺とは待遇も環境もまるで違った。

俺はプロに入ってすぐ18歳でトヨタのソアラを購入。19歳でホンダNSX、そして20歳のとき、ついに黒のBMWを買った。ちなみに、このときはまだ二軍選手。掟破りの外車デビューを果たしたのだ。

球場や寮に乗りつければすぐにバレてしまうので、当時、西区の寮「昇竜館」と実家が近かったこともあり、実家の駐車場にBMWを隠し置いていた。

しかし、ついに「外車持ち」がバレてしまう。22歳のとき、当時の金額で約1250万円のベンツのSLを購入。うれしくてつい球場に乗って行ってしまった。

すると、小松辰雄さん（1985年に最多勝、最優秀防御率、沢村賞を獲得）に一喝された。

「おい、おまえ、二軍の分際で何乗っとんや！」

「いや、これはあの……家のやつです……」

歯切れ悪く口ごもる。

「何考えとんや。そんなもん売れ！」

当時、先輩の言ったことは絶対。「何でですか！」と反論することはできなかったが、どうしても売ることもできなかった。だからこちらも実家行き。代わりに青のホンダ・シビックを買い、ベンツはシーズンオフに堪能することにした。外車の解禁を許可するのは、自分が入った「組合」の親分。俺の場合は小松さんだった。

なぜ、小松さんが組合の親分だったのかは分からない。ただ、まだ2年目でペーペーだった俺に「おい、キャッチボールの相手してくれ」と声をかけてくれたのが、小松さんだった。

（山粼武司／元プロ野球選手）