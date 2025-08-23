◇第107回全国高校野球選手権第15日 決勝 日大三 1―3 沖縄尚学（2025年8月23日 甲子園）

日大三（西東京）は決勝で沖縄尚学に敗れ、2011年以来14年ぶり3度目の優勝はならなかった。打線が沖縄尚学の2年生リレーの前に6安打1得点。投手陣は1―1の6回無死一塁からエース近藤優樹（3年）が登板したものの勝ち越し打を浴び、8回にも適時二塁打で3点目を失った。

「3番・中堅」で出場した本間律樹主将（3年）は初回に先制二塁打を放ち、守備でも好プレーを披露したが、勝利にはつながらなかった。「全員に助けてもらってここまで来れたので、何とか自分が助けてあげたいと思っていたんですけど、まだまだ足りなかったです」と振り返った。試合後は泣きじゃくる4番・田中諒（2年）をなぐさめる一方、自身も悔し涙。田中諒には「お前がいたからここまで来れたというのは全員が実感していることですし、あいつがいなかったらここまで来れてなかったので、まずはありがとうって気持ちと、来年、俺らの分までほんとに頑張ってくれと言いました」という。

今年の3年生は、23年4月に小倉全由前監督から指揮を受け継いだ三木有造監督の“1期生”として夏の甲子園決勝まで勝ち進んだ。三木監督の話題を振られると、それまで気丈に話していた主将の目から涙があふれ出した。「本当に勝たせたかった監督ですし、三木さんには本当にお世話になりましたし、何とか三木さんのために勝たしたかったという思いが本当に一番あります」と声を震わせ、存在について問われると「親というよりは兄貴っていう感じで、最後まで面倒見てくれますし、自分たちの意見も聞いてくれます」とコメント。「ホントに全員が三木さんのことを思ってここまでやってきて。三木さんが1年生から見てくれたので、何とか結果で証明したかった。準優勝という形ですけど、少しは証明できたのかなと思います」と話した。

日大三のOGで吹奏楽部部長だった姉・彩香さんから、西東京大会の前に手紙入りのお守りをもらい、バッグにつけている。手紙は「（高校野球を）引退して読もうと思ってたので、今日読もうかなと思います」と明かし、「家族の支えがあって（日大）三高に入りましたし、ここまで野球やらしてもらったんで、ほんとに一番感謝したいと思いますと結んだ。