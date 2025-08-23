女優の吉田羊が22日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。脚本家の三谷幸喜氏（64）との出会いを明かす場面があった。

吉田をよく知る人物として、MCの藤ヶ谷太輔が脚本家の三谷幸喜氏を取材。出会いは2009年だったといい、16年ほど前になる。

藤ヶ谷が「その出会いが面白いなと思って。中井貴一さん」と振ると、吉田は「そうです。中井（さんが、たまたまご覧になっていた朝ドラで私を見つけてくださって。その時に中井さんが舞台をやってらっしゃったんですよ、三谷さんの。で、“観に行きたいです”って言ったら、“じゃあ三谷さんに紹介するよ”って言ってくださって、PARCO劇場の裏で引き合わせてくださったんです」とした。

「その時に、初めて三谷さんにお会いするので、とにかくおしゃれをしなきゃいけないと思って」と吉田。「黒のロングコートに、当時流行っていたラビットファーをかぶり。当時流行っていたつけまつげをつけ、会いに行ったんですよ。そしたら、その時、三谷さんは中井さんから“素朴ないい子が来る”って聞いてたのに、“メーテルみたいな人が来た”って、お思いになったらしいです。で、当時髪も長かったんで、“メーテルが来た”って」と苦笑した。

藤ヶ谷が「その時に、三谷さんも舞台で、新しい女性のキャスティングを探していて」と話すと、「探してらっしゃった」と吉田。「劇団の復活公演で、で、ただ劇団員だけでやるのもつまらないから、一人、カンフル剤として外部の全く知らない女優さんを入れたいっていうので、キャスティングで探してらっしゃった最中だったんですよ。なのにメーテルの格好して行っちゃったんで、なんか1回候補から外れたと聞いてます」と笑った。

結局、東京サンシャインボーイズ「returns」（2009年）に出演することに。その後も、三谷氏の作品にたびたび出演している吉田。今年も「東京サンシャインボーイズ復活公演 蒙古が襲来」に出演した。

藤ヶ谷は「この時の話もされてて、喜劇女優としてもう一ランク上がるための強化月間」と振ると、吉田は「うん、おっしゃってましたね。“今回の舞台の目標は、吉田羊のコメディセンスの向上です”っておっしゃってました」としつつ「難しいですね、コメディ本当に」としみじみ。

藤ヶ谷が「最初の頃とはだいぶ変わったっておっしゃってました」と話すと、吉田も「15年前に初めて出させてもらった時よりはもっと周りが見えるようになったかなとは思います」と話した。