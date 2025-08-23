【MLB】パドレス 2ー1 ドジャース（8月22日・日本時間23日／サンディエゴ）

【映像】ダルビッシュの“魔球”高速シンカーが炸裂

これぞピッチング・アーティストと言わんばかりの素晴らしいボールだった。ナ・リーグ西地区首位攻防戦、先発したダルビッシュ有投手が6回1失点の好投で3勝目を挙げる快投を披露。その最たるシーンが2回の投球だった。

初回から1番・DHで出場した大谷翔平をファーストゴロに打ち取るなど、強打のドジャース打線を三者凡退に打ち取る最高の立ち上がりを見せたダルビッシュは、2回も4番のフリーマン内野手をショートフライ、5番のテオスカー・ヘルナンデス外野手をサードゴロに仕留め、続く打者に6番のコンフォート外野手を迎えた。

打率1割台に苦しむ打者に対し、初球から150キロ超のストレートで押していくと、2球目以降は立て続けに変化球。中でも3球目と4球目は連続でスライダーを投げ、打者の打ち気を生かした投球で簡単に追い込んだ。

そして5球目、ダルビッシュが投じたのは96.3マイル（約155キロ）のシンカーだった。内角低めに食い込み、大きな変化を見せた魔球にコンフォートは手も足も出ずに見逃し三振。ぐうの音も出ない完璧な投球でこの回も三者凡退に締めくくった。ちなみにこのシンカーは16インチ（約40.6センチ）も曲がり、155キロのスピード。まさに魔球と呼ぶにふさわしいボールとなった。

ダルビッシュの快投ぶりにはファンもSNSで「ダルビッシュえぐい これは打てないよー」「今日のダルビッシュ打てる気がしねえ」「キレッキレすぎてやばい」「観てて気持ちいいな！」「ダルビッシュやっぱすげえ。まだまだ現役いけそうで嬉しいねえ」と、ダルビッシュを称賛する多くのコメントを寄せていた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）