「今季もレベチ」「相変わらずの決定力」ケインのハット達成に脚光！ バイエルンはブンデス開幕戦で６発圧勝「シュートが上手すぎる」
現地８月22日に開催されたブンデスリーガの開幕戦で、王者バイエルンがRBライプツィヒと対戦。６−０の圧勝を飾った。
この一戦でハットトリックの活躍をみせたのがハリー・ケインだ。３点リードで迎えた64分、ボックス内左でパスをもらうと、鋭い切り返しから右足のシュートを突き刺す。
さらに74分、敵陣ボックス手前の左寄りでボールを受けて、カットインからコントロールショットでネットを揺らせば、その３分後にも左足でゴールを決めてハットトリックを達成してみせた。
３ゴールの活躍をみせたバイエルンのエースにSNS上では、「シュートが上手すぎる」「えぐいな」「流石です」「今季もレベチ」「相変わらずの決定力」「凄まじい」「圧巻のハットトリック」などの声が上がっている。
昨季はリーグ戦31ゴールをマークして得点王に輝いたケイン。今季はどこまで数字を伸ばせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バイエルンエースの開幕戦全３ゴール！
