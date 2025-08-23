ジュニアの藤井直樹、岡粼彪太郎が２３日、東京・サンシャイン劇場で開幕した舞台「あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜」（３１日まで）囲み取材会に出席した。

コロナ禍で甲子園への夢を絶たれた元高校球児（藤井）が、戦時中の１９４２（昭和１７）年にタイムスリップ。戦争による夏の甲子園大会の中止を経験した若者たちとともに“幻の甲子園”出場を目指す青春物語を描く。

藤井は、元高校球児で大学４年生の森下令児を演じる。「実際にこたちゃん（＝岡粼）と甲子園球場をみに行かせていただき、すごいエネルギーを感じた。高校球児たちの熱い思いに負けないように演じたい」と刺激を明かした。

昭和１７年の高校球児役の岡粼は、丸刈り姿で登壇。この日、夏の甲子園決勝（沖縄尚学―日大三）が行われたことから「今日は甲子園の決勝ですし、（本作で描かれる）１９４２年のこの日に幻の甲子園が開幕した日でもあるので、高校球児たちの思いを感じながら演じたい」と気合十分に語った。

藤井は、高校時代はエースピッチャーという役柄だが、自身は野球未経験で稽古に励んできた。監督役の永井大は「日に日に上達していった。迫力あるフォームになっている」と成長ぶりに太鼓判。本作の野球監修を務めた元阪神・今成亮太さんに個人指導を受けたといい「おかげさまでフォームもよくなった。だいぶまっすぐ投げられるようになった」と自信をのぞかせた。