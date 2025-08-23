“幻の果肉”でひんやりと満足感をチャージ！カカオパルプ×マンゴーの贅沢スムージーが夏限定で登場
株式会社アイフォレストが展開するチョコレートブランド「F CHOCOLAT」は、夏季限定商品の第2弾として「カカオパルプマンゴースムージー」(950円)を2025年8月1日より、新宿弁天町店にてテイクアウト限定で発売を開始した。
【写真】夏らしさ満点、トロピカルボウルのような豊かな彩り
本商品は、カカオ果実由来のさわやかな風味をそのまま活かしたスムージーで、暑さが続く日本の夏にふさわしい、栄養価と満足感を兼ね備えた1杯だ。
■トロピカルフルーツとグラノーラを贅沢に使用したヘルシー＆満足感のスムージー
「カカオパルプマンゴースムージー」は、アサイーボウルのような満足感がありながら、ヘルシーさも追求された商品。トロピカルフルーツや香ばしいココナッツグラノーラをふんだんにトッピングし、見た目も味も楽しめる贅沢なドリンクとなっている。
朝食の代わりに、軽食に、また午後のリフレッシュにも最適で、ひと口飲めばカカオパルプとマンゴーの甘酸っぱさが口いっぱいに広がる。砂糖は一切使用せず、果実本来の甘みのみで構成されており、体と心の両方にやさしく潤いを与える。
■希少食材「カカオパルプ」の魅力とは？
カカオパルプとは、チョコレートの原料であるカカオの実を包む白い果肉部分を指す。この部分は、さわやかな酸味と自然な甘みが特徴で、カカオの実全体のうちわずか5パーセントしか存在しない。さらに、カカオ豆の発酵に用いられるため消費者の目に触れる機会が少なく、「幻の果肉」とも称されている。加えて、現地での特殊な加工や冷凍処理が求められることから、商品化が非常に困難である点も希少性を高めている。
■自然の甘みが活きる、夏の贅沢なひととき
自然な甘みにこだわった「カカオパルプマンゴースムージー」は、アガベシュガーと完熟マンゴーを使用した体にやさしい逸品だ。スイーツのような満足感と健康的な要素を両立させている。スムージーは2層構造となっており、ライチのような甘酸っぱさのカカオパルプスムージーと、濃厚なマンゴースムージーが織り成す味の変化も魅力のひとつ。さらに、トッピングされたバナナやベリーが南国感を引き立てている。
■栄養価と彩りが詰まったスムージー
本商品に使用されているのは、カカオパルプ、完熟マンゴー、アガベシュガー、バナナ、ベリー、ココナッツグラノーラといった素材だ。シンプルな食材構成でありながら、その一つひとつが高い栄養価をもつ。夏の暑さで消耗しがちな体に、天然由来の活力を補給する組み合わせとなっている。
＜商品情報＞
商品名：カカオパルプマンゴースムージー
価格：950円
販売場所：F CHOCOLAT 新宿弁天町店(テイクアウト限定)
発売日：2025年8月1日
Instagramキャンペーン
F CHOCOLAT公式Instagramをフォローし、タグ付けのうえ「#カカオパルプマンゴースムージー」「#エフショコラ」のハッシュタグをつけて商品画像を投稿した人には、3000円以上の購入で「ショコラテリーヌ(カットサイズ)」1点をプレゼント。
■F CHOCOLATとは？
「満たす」をコンセプトとしたチョコレートブランド。ブランド名の「F」は「Fullness(満足)」の頭文字を取ったもの。なかでも、カカオ濃度70パーセントのショコラテリーヌは、約1年にわたってショコラティエやパティシエとともに試行錯誤を重ねて開発された逸品。濃厚で奥深い大人の味わいが特徴のショコラが楽しめる。
F CHOCOLAT(エフショコラ)新宿弁天町店
住所：東京都新宿区弁天町30 1階
営業時間：11時30分〜19時
営業日：月・水・金(※第1土曜・第3日曜は営業)
今回の新商品について、担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の新商品の意図や狙い、目的、ターゲットは？
今回の新商品「カカオパルプマンゴースムージー」は、「カカオ果実で夏を潤す」をコンセプトに、暑い季節にぴったりの栄養と満足感を届けることを意図しています。狙いとしては、希少なカカオパルプの新しいおいしさをお客様に知っていただき、アサイーボウルのように手軽に楽しめる、健康的でリフレッシュできるドリンクとして夏の定番になることを目指しています。砂糖を使わず、食材本来の甘みを引き出すことで、罪悪感なく楽しめるヘルシーな選択肢を提供したいと考えています。
目的は、カカオパルプというユニークな食材の魅力を広めながら、初のドリンクとしてお客様に新たな夏の楽しみ方を提案することです。ターゲットは、健康志向が高く、新しい味や珍しい食材に興味のある方々、特にアサイーボウルのようなヘルシーなスムージーがお好きな方や、暑い日に手軽に栄養補給をしたいと考えている方です。
ーー「カカオパルプマンゴースムージー」のイチオシは？
「カカオパルプマンゴースムージー」の最大のイチオシは、なんといっても「幻の果実」と呼ばれる「カカオパルプ」を使用している点です。カカオパルプは、カカオの実全体のわずか5パーセントしか採れない希少部位で、通常はチョコレート製造の発酵に使われるため、市場にはほとんど出回りません。
そのフルーティーでさわやかな酸味と自然な甘みは、まさに「飲むトロピカルボウル」。まるでアサイーボウルを飲んでいるかのような満足感と、夏らしいさわやかな彩りをお楽しみいただけます。この希少な素材を贅沢に使用し、マンゴーやベリーなどトロピカルフルーツと組み合わせることで、濃厚ながらもあと味すっきりのユニークな味わいを実現しました。
ーーアイデアはどのようにして生まれた？
「カカオパルプマンゴースムージー」のアイデアは、「アサイーボウルのような満足感があり、かつ新しい発見があるヘルシーな夏のドリンク」を提供したいという想いから生まれました。そんななかで出合ったのが、日本ではまだ珍しいカカオパルプでした。カカオパルプの風味を最大限に活かしつつ、他のフルーツとのバランスを調整し、砂糖不使用でも深い満足感が得られるレシピを開発するのにも時間をかけました。何度も試作を重ね、ようやく理想とする「カカオパルプマンゴースムージー」が完成しました。
ーーユーザーへのメッセージは？
暑い夏に、心も体もリフレッシュできる特別な1杯を届けたい。そんな想いから誕生したのが、この「カカオ果実で夏を潤す。カカオパルプマンゴースムージー」です。なかなかお目にかかれない幻の果実「カカオパルプ」を贅沢に使用し、マンゴーやベリー、バナナといったトロピカルフルーツとココナッツグラノーラで、見た目も味わいも夏らしい1杯に仕上げました。砂糖は一切使わず、食材本来の自然な甘みと酸味が織り成すハーモニーをお楽しみいただけます。
幻の果実「カカオパルプ」を贅沢に使ったスムージーは、まだ知られていないカカオの魅力に出合える至福の1杯。新しいカカオの味わいに、ぜひ触れてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
