¹Ã»Ò±à¥ì¥Õ¥ÈÀÊ¤Ë¸½¤ì¤¿ÍÌ¾½÷ÀµÄ°÷¤¬¹æµã¡Ö·òÆ®¤ÎÁê¼ê¤Ø¤âÇï¼ê¡×¡¡¥¿¥ª¥ë¼ê¤Ë°ìÈÌµÒ¤Ëº®¤¸¤ë
²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï²Æì¾°³Ø¤¬Í¥¾¡
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï23Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Îºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç·è¾¡¤ò¹Ô¤¤¡¢²Æì¾°³Ø¤¬3-1¤ÇÆüÂç»°¤ò²¼¤·¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤ò³°Ìî¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Îº£°æ³¨Íý»Ò»²µÄ±¡µÄ°÷¡£²Æì½Ð¿È¤Ç¡¢½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSPEED¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¡¡»î¹çÁ°¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ç¡Ö·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ø¡£²¾°¤Î±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï³°ÌîÀÊ¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë»Ñ¤âÅê¹Æ¡£²Æì¾°³Ø¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò¼ê¤Ë¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ç°ìÈÌµÒ¤Ëº®¤¸¤Ã¤ÆÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¶½Ê³µ¤Ì£¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡Ö´¶Æ°¤Ç¤¹!!¾¡¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡¼!!!!¡¡²¾°¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!!!!!!¡×¤È¤âÅê¹Æ¡£¹Ã»Ò±à¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¹»²Î¤Ë¡Ö¹æµã¡×¤È³¨Ê¸»úÉÕ¤¤Ç¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£°æµÄ°÷¤Ï19Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¡¦ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡ËÀï¤â´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¾¡¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¤Ï¡Ö²Æì¸©Àª¤È¤·¤Æ15Ç¯¤Ö¤ê¤Î±É¸÷¤Ë´¶Æ°¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤È´¶Æ°¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤ò¿®¤¸¤¿¿´¤¬¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¡¢²Æì¤Ë´õË¾¤Î¸÷¤òÅô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²¾°¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¡·òÆ®¤ÎÁê¼ê¤Ø¤â¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤ò¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
