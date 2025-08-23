―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4391> ロジザード 　　東Ｇ　　 -8.22 　　8/15　本決算　　　-12.96
<4657> 環境管理 　　　東Ｓ　　 -6.99 　　8/15　本決算　　　229.79
<2481> タウンＮ 　　　東Ｓ　　 -5.73 　　8/15　本決算　　　 -6.13
<9439> ＭＨグループ 　東Ｓ　　 -1.84 　　8/15　本決算　　　　黒転
<6327> 北川精機 　　　東Ｓ　　 -1.10 　　8/18　本決算　　　　8.51

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした22日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

株探ニュース