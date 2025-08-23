

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<4391> ロジザード 東Ｇ -8.22 8/15 本決算 -12.96

<4657> 環境管理 東Ｓ -6.99 8/15 本決算 229.79

<2481> タウンＮ 東Ｓ -5.73 8/15 本決算 -6.13

<9439> ＭＨグループ 東Ｓ -1.84 8/15 本決算 黒転

<6327> 北川精機 東Ｓ -1.10 8/18 本決算 8.51



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした22日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。



