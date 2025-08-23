

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.2 パンパシＨＤ <7532>

25年6月期の連結経常利益は前の期比6.6％増の1585億円になり、26年6月期も前期比5.4％増の1671億円に伸びを見込み、17期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<194A> ウルフハンド 東Ｇ +21.43 8/15 本決算 10.90

<7532> パンパシＨＤ 東Ｐ +5.08 8/18 本決算 5.40

<6036> ＫｅｅＰｅｒ 東Ｐ +3.45 8/15 本決算 12.19

<3076> あいＨＤ 東Ｐ +0.54 8/19 本決算 26.55



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした22日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。



株探ニュース

