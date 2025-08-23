―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.2　パンパシＨＤ <7532>
　25年6月期の連結経常利益は前の期比6.6％増の1585億円になり、26年6月期も前期比5.4％増の1671億円に伸びを見込み、17期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<194A> ウルフハンド 　東Ｇ 　 +21.43 　　8/15　本決算　　　 10.90
<7532> パンパシＨＤ 　東Ｐ　　 +5.08 　　8/18　本決算　　　　5.40
<6036> ＫｅｅＰｅｒ 　東Ｐ　　 +3.45 　　8/15　本決算　　　 12.19
<3076> あいＨＤ 　　　東Ｐ　　 +0.54 　　8/19　本決算　　　 26.55

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした22日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

株探ニュース