【ZARA】がセンス良すぎ！ 大人が狙いたい♡「サマ見えスカート」
シンプルなワンツーでも、ちょっぴりひねりのきいたアイテムを組み合わせればコーデがグッとサマになります。今からワードローブに迎えるなら、今から秋まで使えそうなスカートがおすすめ。今回は【ZARA（ザラ）】のラインナップから、大人に似合うロング丈のスカートをピックアップ。
プリーツスカートをシックに
【ZARA】「ベルト付きフレアミディスカート」\8,590（税込）
ボックスプリーツでプレッピーなムード漂うスカート。ふわっと広がるAラインのシルエットと長めの丈感で、シックな雰囲気が漂います。付属のヘビ柄調のエンボス加工が施されたベルトは、ピリッとクールな引き締め役に。シャツやポロニットなどを合わせて、ルーズなプレッピースタイルを楽しむのもありかも。
大人カジュアルを格上げする旬デザイン
【ZARA】「ミディ丈カーゴスカート」\6,590（税込）
ライトカーキのカラーが爽やかな、トレンドのカーゴデザインを取り入れたスカート。大きめのフラップポケットと、同素材のタイベルトがさりげないアクセントに。Tシャツと合わせるカジュアルコーデはもちろん、シャツやジャケットを羽織った都会的なスタイルにもおすすめ。
※すべての商品情報・画像はZARA出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：licca.M