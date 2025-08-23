【ZARA】がセンス良すぎ！ 大人が狙いたい♡「サマ見えスカート」

シンプルなワンツーでも、ちょっぴりひねりのきいたアイテムを組み合わせればコーデがグッとサマになります。今からワードローブに迎えるなら、今から秋まで使えそうなスカートがおすすめ。今回は【ZARA（ザラ）】のラインナップから、大人に似合うロング丈のスカートをピックアップ。

プリーツスカートをシックに

【ZARA】「ベルト付きフレアミディスカート」\8,590（税込）

ボックスプリーツでプレッピーなムード漂うスカート。ふわっと広がるAラインのシルエットと長めの丈感で、シックな雰囲気が漂います。付属のヘビ柄調のエンボス加工が施されたベルトは、ピリッとクールな引き締め役に。シャツやポロニットなどを合わせて、ルーズなプレッピースタイルを楽しむのもありかも。

大人カジュアルを格上げする旬デザイン

【ZARA】「ミディ丈カーゴスカート」\6,590（税込）

ライトカーキのカラーが爽やかな、トレンドのカーゴデザインを取り入れたスカート。大きめのフラップポケットと、同素材のタイベルトがさりげないアクセントに。Tシャツと合わせるカジュアルコーデはもちろん、シャツやジャケットを羽織った都会的なスタイルにもおすすめ。

