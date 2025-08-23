ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¹ø¤Ï¡ÖÀÎ¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ç2²ó¤«3²ó¡×¼ê½Ñ¡¡ºÇ¶á¡Ö¤Þ¤¿¹øÄË¤¬¡×¤â¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡½¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹ø¤Î¼ê½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¹ø¤Î¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¥á¡¼¥ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¹ø¤Ã¤ÆÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ç¤¹¤«¤Í¤¨¡×¤È¿´ÇÛ¤·¡Ö¹ø¤Î¼ê½Ñ¤Ï»ä¡¢ÀÎ¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ç2²ó¤«3²ó¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö·ë²Ì¡¢¤³¤Î1½µ´Ö¤«2½µ´Ö¤Þ¤¿¹øÄË¤¬¤¤Æ¡×¤ÈÏÂÅÄ¡£23Ç¯¤Ë±¦É¨¡¢ºòÇ¯º¸¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Öº£É¨¤Î¥±¥¬¤â¼ê½Ñ¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¡¢¸Ô´ØÀá¤Î¤È¤³¤í¤âÄË¤ß¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢»ä¤¬É¨¡¢¹ø¡¢¸Ô´ØÀá¤ä¤Ã¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¹ø¤¬ÄË¤¤»þ¤âºÂ¤Ã¤¿¤êÎ©¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢¤½¤ì¤È¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥È¥¤¥ì¹Ô¤¯¤Î¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ºÂ¤Ã¤¿¤êÎ©¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¿²ÊÖ¤êÂÇ¤Ã¤Æ¤â¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢Ã¯¤«¤¬Â¦¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤Í¤¨¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È³Ú¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼ê½Ñ¤¹¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¤ª°å¼Ô¤µ¤Þ¤ÈÅ°ÄìÅª¤Ë¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¤¤¤¤¤Õ¤¦¤Ë¼ê½Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤â¤¦Å·¹ñ¤°¤é¤¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤¿¤·¤Þ¤ÀÉ¨¤â¸Ô´ØÀá¤âÄË¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¼ê½Ñ¤¹¤ëÁ°¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÊâ¤¤¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éËÜÅö¤Ë¡×¤ÈÏÂÅÄ¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÌÜÉ¸¤¬¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ß¤ó¤ÊÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ÉÔÊØ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¼ê½Ñ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹ø¤Ï¼ê½Ñ¤µ¤ì¤¿¤éºÂ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤éÀ¨¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¼«¿È¤Ï¸½ºß¤â¡Ö°ì¤ÄÌ´¤ÇÇ¯¼è¤Ã¤¿¤é¤ªÁêËÐ¤ËÁ´¤¯¶½Ì£¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤ËÍ§Ã£Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÀäÂÐ¹ñµ»´Û¤Î»·Éß¤Ç¸«¤ë¤ó¤À¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ºÀµºÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤È°û¿©Å¹¤Ç·¡¤ê¤´¤¿¤Ä¡¢¤½¤ì¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¹ø¤Ï¤â¤¦Î©¤Ã¤¿¤êºÂ¤Ã¤¿¤ê¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¾É¾õ¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤â¤¦´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£