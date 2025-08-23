¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡×½éÍ¥¾¡¤Î²Æì¾°³Ø¡¦Èæ²Å¸øÌé´ÆÆÄ¤¬¹ÎÍÌäÂê¤ËÈ¿±þ
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¡·è¾¡¡¡²Æì¾°³Ø3¡½1ÆüÂç»°¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡²Æ½é¤á¤Æ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²Æì¾°³Ø¡¦Èæ²Å¸øÌé´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤¬Í¥¾¡´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢Âç²ñÃæ¤Ë¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤Î½Ð¾ì¼Âà¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ë½Ð¤Ê¤¤¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¹â¹»Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¾ì¤òÍÂ¤«¤ë»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢È¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÎÍÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÄ²ñ¼°¤Ç¡¢ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¡¦Êõ³¾¡Ê¤¿¤«¤é¡¦¤«¤ª¤ë¡Ë²ñÄ¹¡Ê68¡Ë¤¬¡Öº£²ó¡¢ÂåÉ½¹»¤¬Âç²ñÅÓÃæ¤Ç½Ð¾ì¼Âà¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ÆÊýÌÌ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤òÂçÊÑ¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¡¾Ú¤·¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÃæ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£