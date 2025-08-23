Instagramに投稿されたのは、ワンコが初めてプールで遊んだ時の様子です。最初は全く楽しめていなかったワンコですが、3分後には予想外の姿を見せて…？

【動画：プールに連れて行った犬がフリーズ→『嫌な思いをさせてしまった』と反省していたら…3分後】

ワンコが初めてのプールでフリーズ

この日、ミニチュアシュナウザーの「そらまめ」君は、初めてプールに遊びにきました。

お姉さん犬の「シュシュ」ちゃんはプールが嫌いなので、そらまめ君も嫌がるかも…。そう思いながら、飼い主さんはそらまめ君を抱っこしてプールに入れてみたそう。

すると案の定、そらまめ君は困惑の表情を浮かべてフリーズしてしまったとか！プールは足先が浸かる程度の深さなのでそれほど怖くはないはずですが、おそらく冷たさや動きにくさを不快に感じたのでしょう。

そらまめ君の反応を見て、飼い主さんは「嫌な思いをさせちゃった。ごめんね」と反省…。

3分後に見せた意外な姿

それから3分後、お姉さんのシュシュちゃんは、プールの端っこをトボトボと歩いていました。するとそらまめ君がバシャバシャと水しぶきを上げながら、「一緒に遊ぼうよ～！」と駆け寄ってきたとか。

その元気いっぱいで楽しそうな姿は、フリーズしていた時とは別犬のよう…！

どうやら水の冷たさにも慣れてきて、プールで遊ぶ面白さに気づいたよう。そらまめ君の予想外の変化に、飼い主さんたちは「マジで！？」と驚きながら笑ってしまったそうです。

プールを満喫する姿が可愛い

その後も、そらまめ君は楽しそうに遊び続け、ボート型の浮き輪にまで乗っていたとか。初めてのプールを満喫する姿が可愛くて、見ているだけで笑顔をもらえます。すっかり水遊びが好きになったそらまめ君、またプールに連れて行ってもらえるといいですね！

この投稿には「絶好調で笑いましたw」「めっちゃやんちゃくんに変貌してますね」「プールの楽しさを知ってしまったね」といったコメントが寄せられています。

