たった800グラム！手のひらサイズの豆柴と甲斐犬のMIX犬をお迎えし、成長しても豆柴サイズだろうと思ったのに…？予想外の成長を遂げた姿は8000回を超えて再生され「ビジュ良すぎ♡」「甲斐犬が勝ったんですね(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：たった800グラムの子犬→『豆柴サイズかな』と思っていたら…まさかの成長を遂げた『現在の光景』】

わずか800グラム！手のひらサイズの小鉄くん

TikTokアカウント「yuka2894」に投稿されたのは、豆柴と甲斐犬のMIX犬「小鉄」くんの成長記録。お迎えしたころの小鉄くんの体重はわずか800グラム。投稿主さんも『豆柴サイズかと期待した』と綴るほど、手のひらサイズといってもいいほどの小ささだったそう。

中型犬である甲斐犬のオスの平均体重はおよそ15キロ前後。小さなボールが弾むようにコロコロと動く小鉄くんを見ると、甲斐犬とのMIX犬ではあるものの豆柴の体格を受け継いだのかな…そう感じてしまうのも無理はありません。

成長とともに疑問が…

ところが成長するにつれ投稿主さんは疑問を抱くように。というのも、想像に反して大きくなり甲斐犬のような細身で精悍な体つきになっていったとか。

そして先住犬である豆柴の「小麦」ちゃんと同じくらいの大きさに…！まだ子犬といってよい月齢の小鉄くん、この時点で豆柴の小麦ちゃんと同じ体格であればまだまだ成長は見込めます。果たしてその成長の行方は…。

予想外に大きく成長♡

最終的な小鉄くんの体重はなんと17キロに…！『豆柴はどこいったの？』そう呟く投稿主さんには激しく頷いてしまいます。たくさんの愛情を受けて大きくなりすぎてしまったのかもしれませんね。

小鉄くんのキラキラの笑顔は癒し以外の何物でもありません。ときには貫禄たっぷりの姿で笑いを誘うこともあるといいます。ご家族にとってはどんな小鉄くんでも最愛の宝物であることに変わりはないでしょう♡

小鉄くんの成長記録には「甲斐犬が勝ったんですね(笑)」「成長したらおっさんになってるｗ」「可愛すぎ♡」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント「yuka2894」には、小鉄くんと小麦ちゃんの賑やかな日常が紹介されています。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「yuka2894」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております