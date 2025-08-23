¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×Á¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é38Ç¯¡Äà¸«ÊÖ¤êÈþ¿ÍáÍá°á¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Î55ºÐ½÷Í¥¤ËÈ¿¶Á¡ÖÏÂÉ÷Èþ¿Í¡×¡Ö¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤¿¤Î»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×
¡¡38Ç¯Á°¤ËÎóÅç¤¬´¶Æ°¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½÷Í¥¤¬ÍÅ±ð¤Ê¤æ¤«¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍá°á¡¡¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤ÇÃåÉÕ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤Ê¤ó¤À¤«µ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤ÇÍá°á»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î²£»³¤á¤°¤ß(55)¡£Í¾¾¹Ê¤ê¤Î»çÊÁ¤ÎÍá°á¤òÃå¤Æ¡¢Èò½ëÃÏ¡¦·Ú°æÂô(Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®)¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¿§Çò¤À¤«¤é±Ç¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¸«ÊÖ¤êÈþ¿Í¡×¡Ö¿¼ÎÐ¤ÎÍá°á¤¹¤Æ¤¡¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÏÂÉ÷Èþ¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö87½éÎø¤Ç´Ñ¤¿¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¤³¤È²£»³¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ò´Ñ¤Æ¿ÈÂÎ¤¬¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤¿¤Î¤â¤Þ¤¿»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£»³¤Ï1987Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é'87½éÎø¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç½ã(µÈ²¬½¨Î´)¤Î½éÎøÁê¼ê¤ÎÂçÎ¤¤ì¤¤Ìò¤ÇÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2002Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¿¿¼îÉ×¿Í¡×(Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î²ÚÂ²¡¦ÁñÅÄÎÜÍþ»Ò¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£