「空を飛んでいるみたいでかっこいい！」 平野歩夢、六本木でスペシャルライド
プロスノーボーダー／スケートボーダーの平野歩夢が21日、東京ミッドタウンで開催された『UNIQLO Next Generation Development Program with Ayumu Hirano 2025』に登場した。
【写真】平野歩夢らが六本木でスペシャルライド
ユニクログローバルブランドアンバサダーを務める平野が、次世代の子どもたちを応援するプログラム。東京ミッドタウン芝生広場に仮設のバーチカルランプが設置され、兄・平野英樹と弟・平野海祝らとスペシャルライドを披露した。
子どもたちは「空を飛んでいるみたいでかっこいい！」「オリンピック選手の技が見られてうれしかった！」と目を輝かせていた。
