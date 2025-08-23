友人から「iPhoneは中古で買えばお得」と教えてもらったけど、中古は「充電が長続きしない」って噂は本当？中古で買うときの注意点を解説

中古iPhoneは本当に「お得」なのか？ 価格とメリットを解説

新品のiPhoneは高額ですが、中古品は最新モデル以外だと比較的安く手に入るためお得です。Apple公式の認定整備済製品でも、新品に近い状態かつ保証付きで販売されており、価格は大きく抑えられます。

中古市場では発売から数年経過したiPhoneが手頃な価格で流通しており、特に学生やサブ端末を求める層には人気が高まっています。

中古の最大のメリットはやはりコストパフォーマンスでしょう。例えばiPhone15シリーズは新品だと10万円以上しますが、中古なら5万円代で購入できるものもあるようです。さらに、Apple認定の整備済iPhoneや信頼できる中古販売店を利用することで、品質や保証面でも安心感が得られます。



気になる「バッテリーの持ち」は実際どう？ 中古iPhoneの充電事情

「中古は充電が長続きしない」という噂は、一定の根拠があるものの、必ずしも中古すべてに当てはまるわけではありません。iPhoneのバッテリー性能は「最大容量」で確認できます。

設定画面の「バッテリー」から現在の最大容量（新品時の%）を確認でき、通常は80％以上あれば使用上大きな問題はないようです。販売店によっては、バッテリー交換済みを明記しているケースもあります。

ただし、個人売買や一部の格安中古端末は、バッテリーが劣化しているまま販売されていることもあるでしょう。これだと長時間の使用や高負荷の利用で早く充電が切れるリスクがあります。

バッテリー以外にも、充電ポートや基板の劣化があればトラブルにつながる可能性があるため、購入前にバッテリー最大容量や動作チェックの有無、保証内容をしっかり確認しましょう。



中古iPhoneを選ぶときに絶対チェックしたいポイント

中古iPhone購入時には以下の点をチェックすることをおすすめします。

・バッテリー最大容量（80％以上推奨）

・外観や動作の問題がないか

・保証やアフターサービスの有無

・スマホ保険証への対応モデルかどうか

バッテリー容量や外観（画面割れ、ボタン不良、水没歴など）は最低限チェックしましょう。もし不具合が見つかっても、保証やアフターサービスがあれば修理できる場合があります。

また、2025年9月からはスマホ保険証の運用が始まります。購入する機種が対応しているかどうかも忘れずに確認した方がいいでしょう。



中古iPhoneを選んで後悔しないために

中古iPhoneは価格面で大きなメリットがある反面、バッテリー劣化や保証の有無など、注意点がいくつかあります。信頼できる販売店の利用や公式認定品の選択は、長く安心して使うために不可欠です。また、スマホ保険証の導入に備えて最新モデルを選択するなど、ご自身の用途を考慮して選びましょう。

正しい情報をもとに納得できる選択をすることで、コストダウンと便利さの両方を手に入れられるでしょう。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー