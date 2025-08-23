¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤¤¡¢´ñÀ×¤Î41ºÐ¤Ç¤¹¤Í¡×³§Æ£°¦»Òà±ð¤ä¤«Íá°á¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËµÓ¸÷¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡Ö²Æ½÷¹ßÎ×¤À¤Í¡×
¡Ö¤½¤Î¾Ð´é¤Ç²Æ¥Ð¥Æ¤ÎÈè¤ì¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³§Æ£°¦»Ò(41)¤¬±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á»Ñ¤ò¸ø³«¤·Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª#2026 #¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÎÐ¤ÎÇ»¤¤²ÏÈÊ¤Ç²«¿§¤ÈÎÐ¤Î²ÖÊÁ¤Ë¤¨¤ó¤¸¿§¤ÎÂÓ¤òÄù¤á¤¿Íá°á»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍá°á»Ñ¤Î°¦¤Á¤ã¤ó¤â¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡Ö±×¡¹¡¢¹û¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö40th over¤È¤Ï¡¢È¿Â§µé¤ä¤í¡©¡×¡Ö¤½¤Î¾Ð´é¤Ç²Æ¥Ð¥Æ¤ÎÈè¤ì¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÇº»¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²Æ½÷¹ßÎ×¤À¤Í¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤¤¡¢´ñÀ×¤Î41ºÐ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³§Æ£¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2005Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×4ÂåÌÜ¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢17Ç¯2·î¤«¤éCBC¤Î¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ ¡×¤ÎÍËÆüÊÌ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£20Ç¯1·î¤«¤é¶¥ÇÏÃæ·ÑÈÖÁÈ¡ÖBS¥¤¥ì¥Ö¥ó¶¥ÇÏÃæ·Ñ SATURDAY¡×¤Î»Ê²ñ¼Ô¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£