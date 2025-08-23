第１０７回全国高校野球選手権大会の決勝が２３日、兵庫県西宮市の甲子園球場で午前１０時から行われ、沖縄尚学（沖縄）が３―１で日大三（西東京）に勝利し、初の栄冠を手にした。

沖縄勢の優勝は２０１０年に春夏連覇した興南以来、２度目となった。日大三は１４年ぶりの頂点はならなかった。

今大会は暑さ対策として、開会式を史上初めて夕方に開催した。前回大会で１日３試合の日に日中に試合をしない朝夕の「２部制」を採用していたが、今年は２部制でも１日に４試合を行う形で初めて実施。全試合終了が午後１０時４０分を過ぎる日もあった。

「感動を与えてくれた」

沖縄尚学（沖縄）が初優勝を飾った２３日、甲子園球場に沖縄勢２度目の全国制覇を祝福する指笛が響き渡った。１４年ぶり３度目の頂点を狙った日大三（西東京）との決勝は引き締まった熱戦となり、両校の健闘に拍手が送られた。

沖縄尚学は２点リードの九回にピンチを迎えたが、エースの末吉良丞（りょうすけ）投手（２年）が内野ゴロを打たせて併殺で締めくくると、アルプス席は歓声に包まれた。

６番三塁で先発した安谷屋春空（あだにやはるく）選手（３年）の父・正一さん（５２）は「（息子が）メンバー外になり『野球をやめたい』と言っていた時期もあった。もう最高、という気持ちしかない。よく頑張った。抱きしめてあげたい」と涙を浮かべた。

田淵颯士郎選手（３年）、田中彪斗（あやと）選手（３年）と中学時代に同じチームでプレーしていたという東海大相模（神奈川）３年の金本貫汰さん（１８）は「自分も目指していた舞台。一緒に野球をしていた同級生が優勝して感動した。お疲れさまと伝えたい」と話した。

日大三のアルプス席では、野球部員で応援団長を務める山端大輝さん（３年）と野球部ＯＢの父・和之さん（４８）が応援した。和之さんは「相手も素晴らしい戦いぶりだった。選手たちには感謝しかない。息子にも『ありがとう』と声をかけたい」と目を赤くして語った。同校生徒会長の岡部心姫（みき）さん（２年）も「野球がみんなの心を一つにする力があると分かった。感動を与えてくれた」と述べた。