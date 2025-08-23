¡Ö²´Ã°¤Èé¬é¯¡×¥¯¥»¶¯Ìò¤«¤é21Ç¯¡ÄÀ¨¤ß¤¢¤ëà¶ËºÊ¥·¥ç¥Ã¥ÈáÈäÏª¤Î½÷Í¥¤ËÈ¿¶Á¡Ö´ÓÏ½¤¢¤ê¤¢¤ê¡×¡Ö°¹¤µ¤óÏÂÉþ¤ÎÀµÁõ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¹õÎ±Âµ¤ÎÀµÁõ¤ËÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¡Ä
¡¡½Ð±é¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¯Îõ¤Ê±éµ»¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤½÷Í¥¤Îà¶ËºÊ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÁÈÄ¹¤ÎºÊ¡¢¶Í°æµþ²ÚÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£Âè£´ÏÃ¤«¤éÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢9·î26ÆüÇÛ¿®³«»Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò»¦¤¹Î¹¡×(FOD)¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¡¢¹õÎ±Âµ¤ÎÀµÁõ¤ËÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¾®Âô¿¿¼î(48)¡£
¡¡¡Ö¡ØÁÈÄ¹¤ÎºÊ¡Ù¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ(¼Â¤Ï½é¤á¤Æ¡ª)¡¢²¿»ö¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤´Î¤ÎºÂ¤Ã¤¿½÷À¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê»£±ÆÍÑ¤Î¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇÎ©¤Á¡¢Èù¤«¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÏÂÉ÷ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«À¨¤ß¤Î¤¢¤ëÌò¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°¹¤µ¤óÏÂÉþ¤ÎÀµÁõ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ªÈþ¤·¤¯¤Æ´ÓÏ½¤¢¤ê¤¢¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÃåÊª»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£±ð¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Âô¤Ï1993Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2004Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö²´Ã°¤Èé¬é¯¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¤¥¸¥áÌò¤ò±é¤¸¡¢ºîÃæ¤Î¥»¥ê¥Õ¡ÖÌòÎ©¤¿¤º¤Î¥Ö¥¿¡ª¡×¤äàµí³×ºâÉÛ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤òÉ×¤Ë½Ð¤¹á¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2014Ç¯1·î¤Ë»õ²Ê°å¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¡£2»ù¤ÎÊì¡£