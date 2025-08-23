àÈþ¿¬¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç2»ù¤ÎÊìáÂçÌÚ¼ÂÇµÎ¤¤µ¤óà¥Ð¥Ã¥¥Ð¥á°µ´¬¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÀ¨¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ð¤¤¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Î1¥Ú¡¼¥¸¡×
Á¯¤ä¤«¥«¥é¡¼¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ÇºÝÎ©¤ÄÆùÂÎÈþ
¡¡Èþ¿¬¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç2»ù¤ÎÊì¡¢ÂçÌÚ¼ÂÇµÎ¤¤µ¤ó¤¬à°µ´¬¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ó¥¥Ëá»Ñ¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¸¸¤ÎÅç¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³¤¤ÈÇò¤¤º½ÉÍ¤òÇØ¤Ë¡¢¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ó¥¥Ë¤Î°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¡ÖÀÐ³ÀÅç¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Àä·Ê¤ËÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡¼ºÇ¹â¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤¦¤ï¡Á¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãåºÎï¡¡³¤¤âMINORI¤µ¤ó¤â¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Î1¥Ú¡¼¥¸¡×¡ÖÁ´¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤ªÈè¤ìÍÍ¡¡À¨¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£