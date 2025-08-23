星のカービィ×ジーユー第6弾♡大人も楽しめるブリティッシュコラボ

人気ブランド「ジーユー」と、世代を超えて愛される「星のカービィ」が待望の第6弾コラボを発表！今回は『カービィカフェ』のシンボル的存在・ウィスピーウッズをテーマにしたブリティッシュテイストのアイテムが登場します。ウィメンズ・メンズ・キッズ・グッズまで揃い、リンクコーデやギフトにもぴったり♡注目のコレクションをさっそくチェックしてみましょう。

ウィメンズは大人可愛い英国風アイテム



【WOMEN】

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

ウィメンズには、カービィカフェのマークを刺繍したニットベストや、りんごを持つカービィとワドルディが描かれたストライプシャツがラインナップ。

さらに、デザートモチーフのハーフジップスウェットも登場し、カジュアルな中に遊び心をプラスします。価格は1,990円～3,990円と、秋のおしゃれに取り入れやすいのも魅力です。

メンズ・キッズ・グッズもリンクコーデで楽しめる



【MEN】

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

メンズはフードメニューをデザインしたスウェットシャツや、おひるねカービィのジャカードカーディガンが主役に。

【KIDS】

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

キッズでは人気メニューのバーガーやオムライスをプリントしたスウェットが登場し、大人とお揃いのリンクコーデも楽しめます。

【GOODS】

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

さらにグッズには「カービィのふわふわパンケーキ」と「ワドルディのおひるねオムライス」をモチーフにしたポーチも展開されます。

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

家族で楽しめる特別なコレクション



ジーユーと星のカービィの最新コラボは、カフェの楽しさをそのままファッションで表現した遊び心たっぷりのラインナップ。

ウィメンズからキッズ、そしてグッズまで揃うので、家族や友人とのお出かけコーデにもぴったりです。

価格は1,990円～3,990円と手に取りやすく、9月12日（金）から全国のジーユー店舗とオンラインストアで販売開始。ぜひチェックしてみてくださいね♪