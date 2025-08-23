タレントのヒロミ（60）が、22日放送されたフジテレビ系「ザ・共通テン！」にMCとして出演。かつてネタ中に大物芸人から「なめとんのか！」とキレられて蹴られたエピソードを告白した。

この日の放送ではMCのヒロミ、ホラン千秋が進行役のチョコレートプラネット、ゲストの上沼恵美子、三宅健らとともに大阪をめぐった。

一行は上沼の自宅に行き、上沼の半生を聞くなど、さまざまなトークに花を咲かせた。

昔の芸能界の話で盛り上がる中、ヒロミは「昔はね、怖い人とかね、めちゃくちゃな人がいたんだよ」と振り返った。そして「僕は（横山）やすしさんに、コントやってる最中に蹴られたから。ネタ中に。やすしさんが司会の番組で（ヒロミらが）コントやってたわけ。で、俺が関西弁をバカにするっていう“何関西弁しゃべってんだよ！”って（いうネタを）やったら、（やすしさんが）ツカツカツカって（ステージに）出てきて、“お前なめとんかコラ”って蹴られた」と話した。

さらに「それで（ヒロミが）“おじさん、そこ座ってな”って言ったら、（やすしさんが）“お前、おもろい！”って言って。そこから審査員いるんだけど、誰も点数入れないで10週勝ち抜いたよ。毎週、（やすしさんが）“おい、お前の勝ちや”って。その代わり、会うたびに焼肉屋に連れて行ってもらって。で、俺はすごい可愛がってもらったの」と続けた。

上沼が「でもその焼肉は美味しくなかったでしょ…もう」と突っ込むと、ヒロミは「まあ、メチャクチャだからね、メチャクチャ」と懐かしむように語っていた。