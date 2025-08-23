脚本家の三谷幸喜氏（64）が22日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にVTR出演。16年前の最初の稽古で「この子は水分量多いなあ」と思ったという大物女優を明かした。

今回のゲストは番組3回目の出演となる女優の吉田羊。吉田をよく知る人物として、MCの藤ヶ谷太輔が三谷氏を取材した。

出会いは2009年だったといい、「出会いが面白いなと思って」と藤ヶ谷。中井貴一が引き合わせた三谷氏との出会いに触れつつ「最初の頃の稽古とかも結構覚えてらっしゃって」と話した。

藤ヶ谷は「なんか羊さんが稽古でバーって号泣したりとかしたのを見て、三谷さんが“なんてこの子は水分量が凄くある女優さんなんだ”って思った、と。“この子は水分量多いなあ”って」と明かすと、吉田も「そこ？」とツッコミ。

吉田が「鼻が悪かったんでね、当時」と言い訳すると、もう1人のMC、笑福亭鶴瓶は「泣いたら鼻出るってね、凄い大事よ」と称賛。吉田も「本気で泣いてましたね、毎回」と懐かしんだ。

さらに、藤ヶ谷によると、吉田の魅力を聞かれた三谷氏は「横顔と正面の顔のギャップ」と答えたといい、吉田も「そうなんです。三谷さんには横顔を褒めていただいて。横顔だけ褒めていただきますね。で、“いつか羊さんの横顔だけの映画が撮りたい”って言ってます。だから落語の映画にすればいいんじゃないですか。絶対上下見てるから」と笑った。

また「人の話を聞かない」と証言したそうで、「例えば舞台でこうしてほしいっていうダメ出しとか、変更を伝えても変えてこない。で、三谷さんの中で“あ、きっと彼女はこの揺るぎない思い”っていうか、“こういう信念だから変えないんだ”って思ってたけど、“あそこなんで変えないの？”って聞いた時に羊さんが“え、そんなこと言ってましたっけ？”って。人の話を聞いてないんだ、って思うまで結構何年もかかった、って」と暴露。吉田も「聞こえてないんですよ」と苦笑。「厳密に言うと、別のことを考えてるんです。稽古場で、例えば前にされたダメ出しを書き込んでいる時に次のダメ出しをされると、もうそれ聞けないんですよ、ここに集中してるから。一辺にたくさんのことができない」と話していた。