Photo: 中川真知子

宇宙空間に行ったロケットが、人工衛星を放出するときにどんなことをしているか知っていますか？

ペイロードと呼ばれる衛星を守っているカバーが、軌道に到達後に開いて、内蔵スプリングが衛星を押し出してロケットから離すんです。

もちろん、そこにはいろんなパーツがあって、すべてが完璧じゃないといけないのですが、私たちはそういった技術を身近に感じることはあまりありません。

でも、宇宙ビジネスの祭典「SPEXA」では、そんな完璧な仕事の一部を感じられたんです。

火薬は使わない。バネの力で放つ

会場の中で一際興味を引いたのは、カリフォルニア州のロングビーチに本社を置くROCKET LAB社のセパレーションシステム。

Photo: 中川真知子

展示されていたのは、非火工式（火薬を使わない装置）の「Advanced Lightband 8」。

直径約20cmの8インチモデルは、Cubesatという小型の人工衛星用に使われます。

Photo: 中川真知子

最大の特徴は、圧縮されたスプリングが解除と同時にペイロードを押し出すこと。

以前は、火工式という、小さな爆発で生じた反動で分離する方法がメインでしたが、爆発物の取り扱いリスクや、衝撃の大きさ、実機での繰り返し試験が困難、再利用できないなどの理由から、スプリング式に取って代わられるようになったそう。

キャッチさせてもらったよ！

Photo: 中川真知子

火薬を使わないセパレーションシステムだから、SPEXAでも体験型の展示が可能になりました。

力加減を打ち込んで、3・2・1でボン！

重たいのか、掴んだときにゴツゴツしたパーツが当たって痛くないのかなどと、発射前はドキドキしました。落とさないようにキャッチするだけで心配になるのに、ロケット打ち上げともなったらどれほど緊張するのでしょう。

全工程で完璧を求められる人たちのプレッシャーたるや、相当なものですよね。

それが垣間見れた気がして、めちゃくちゃテンション上がりましたよ。

Photo: 中川真知子

宇宙ビジネスは右肩上がり。民間企業が参入できるようにあり、小型の人工衛星市場も拡大の一途を辿っています。安全に、しかも再利用可能で何度も使える非火工式セパレーションシステムは、これからの宇宙ビジネスをしっかり下支えしてくれそう。

今後、ペイロードが開くたびに、この「ボン！ 」の瞬間を思い出すんだろうな。

Source: ROCKET LAB