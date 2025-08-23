日本高野連は23日、9月5日から沖縄で開催される「ラグザス presents 第32回 WBSC U18 野球ワールドカップ」に出場する高校日本代表選手を発表した。今春選抜大会で優勝した横浜（神奈川）からは阿部葉太（3年）をはじめ4選手が選ばれた。2年生では唯一、優勝した沖縄尚学（沖縄）から末吉良丞が選出。チームの指揮を執る小倉全由監督（68）が選考の理由と狙いを話した。

小倉監督は「日本代表としてですね、自覚を持って“日本ってやっぱり素晴らしい野球やるな”っていうような、そういう野球をやるためのチームを、メンバーを選んだつもりでいます」と話した。横浜から最多の4選手。一方で甲子園に出場していなかった選手も中野大虎（大阪桐蔭）、大栄利哉（学法石川）ら5選手を選出した。「今回は甲子園に出てるとか出てないじゃなくて、良かったら比較して、甲子園に出た子と比較した中で“この子”って選んだ結果ですね」とチームとして必要だとする戦力にスポットを当てた。

2年生では優勝した末吉を選んだ。「後半やっぱり疲れてましたけど、やっぱり1回戦、2回戦のあのピッチング見て、落ち着いてますし、コントロールが良いなあと」。末吉は1回戦・金足農（秋田）戦で3安打完封。2回戦・鳴門（徳島）戦でも6回からリリーフ登板し、4回を3安打無失点と好投。決勝まで全6試合に投げ、全国の舞台で存在感と実力を示した。

どうしても選びたかった左の好投手だった。「2年生でね、負担かけるっていうか、選んで秋もありますんでね、大変かとは思うんですけども、比嘉監督にも“なんとか出してくれ”っていうことでお願いをして選んだ選手」と明かした。

U18杯のオープニングラウンドで日本はAグループでキューバ、イタリア、韓国、プエルトリコ、南アフリカと戦い、スーパーラウンドを経て、9月14日の決勝進出を目指す。

【投手】

10 中野 大虎（大阪桐蔭＝3年）

11 森下 翔太（創成館＝3年）

14 末吉 良丞（沖縄尚学＝2年）

15 下重 賢慎（健大高崎＝3年）

17 早瀬 朔 （神村学園＝3年）

18 石垣 元気（健大高崎＝3年）

19 奥村 頼人（横浜＝3年）

21 西村 一毅（京都国際＝3年）

24 坂本 慎太郎（関東第一＝3年）

【捕手】

2 大栄 利哉（学法石川＝3年）

12 藤森 海斗（明徳義塾＝3年）

27 横山 悠 （山梨学院＝3年）

【内野手】

3 今岡 拓夢（神村学園＝3年）

4 奥村 凌大（横浜＝3年）

5 為永 皓 （横浜＝3年）

6 高畑 知季（東洋大姫路＝3年）

13 岡部 飛雄馬（敦賀気比＝3年）

16 辻 琉沙 （履正社＝3年）

【外野手】

1 阿部 葉太（横浜＝3年）

7 川口 蒼旺（神戸国際大付＝3年）