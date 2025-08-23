８月２３日の新潟７Ｒ・３歳１勝クラス（芝１８００メートル＝１１頭立て）は、岩田望来騎手が騎乗した５番人気のクラッシファイド（牡４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父リアルスティール）が勝利。岩田望騎手は６月２２日の東京１０Ｒ以来となる今年５４勝目をマークした。勝ちタイムは１分４７秒７（良）。

岩田望騎手は６月２２日の東京開催を最後に英国へ遠征。７月３日に現地で初騎乗し、８月９日にはアスコット競馬場でシャーガーカップに参戦し、スラジ・ナレドゥ騎手＝インド＝、坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝と組んだアジア選抜チームの優勝に貢献。１５日にはフランスのドーヴィル競馬場で行われたＧ１・ジャックルマロワ賞に、ゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ルーラーシップ）とのコンビで参戦し５着。約１か月半で１１レースに騎乗した。

復帰初日の６レース目での勝利に「理想の位置で競馬ができました。これだけ暑い中でよく頑張ってくれた。２着が続いていたので（３、４、５Ｒで２着）なんとか勝てて良かったです」と胸をなで下ろした。