¡Ú£Æ£±¡ÛàµçÃÏá³ÑÅÄÍµµ£¤Ë¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤¬ÃíÌÜÈ¯¸À¡Ö¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¡ÖÈôÌöÅª¤Ê¿ÊÊâ¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¡¡£Æ£±¶¯¹ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ç½ÅÄÃ¤Î¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤¬¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÃíÌÜÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿³ÑÅÄÍµµ£¤ÏÄ¾¶á£·¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥¼¥í¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¡£·ÀÌó¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö£Á£Ó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤Ï³ÑÅÄ¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÁÅýÅª¤Ë¡¢²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÉ¾²Á¤·¡¢ÍâÇ¯¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌ¤Äê¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤Ï¡ÖÃ¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¥æ¥¦¥¤Ë¤Ï¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¹ÎÄêÅª¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê·èÄê¤Ï¤Þ¤À²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¥æ¥¦¥¤Ï¥ì¡¼¥¹¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÍ½Áª¤ÇÈôÌöÅª¤Ê¿ÊÊâ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¡¢°ã¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¤º¤Ã¤Èµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¸å·Ñ¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬À¹¤ó¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ê¤é¤Ð¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥¥ë¤Î²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¤ë³ÑÅÄ¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤Ë»ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç´¬¤ÊÖ¤»¤ë¤«¡£