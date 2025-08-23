第107回全国高等学校野球選手権大会 “夏の甲子園” で沖縄尚学高校が優勝を果たしました。今回初優勝をつかんだ沖縄尚学高校に対して、芸能人からもお祝いの投稿が相次いでいます。



【写真を見る】【 甲子園 】夏の高校野球で「沖縄尚学」優勝 比嘉愛未さん・MAX LINAさん・満島真之介さん・ガレッジセール川田さんら祝福の投稿



俳優の比嘉愛未さんは自身のストーリーズで「congrats!!」の文字を優勝の瞬間の画像に重ねて投稿。「最高っ!!感動〜!! 勇気をもらえました ありがとう」と文字を重ねています。





一方、ダンスヴォーカルグループ「MAX」のLINAさんは、ビーチでビールの祝杯を掲げる写真をストーリーズに投稿。「沖縄尚学 優勝おめでたう！」と文字を重ねています。









俳優の満島真之介さんも自身のストーリーズに、歓喜する沖縄尚学ナインの姿を投稿し「おめでとう！」と優勝カップのスタンプを押しています。









お笑いコンビ「ガレッジセール」の川田広樹さんは自身のXで「沖尚、優勝おめでとう！！」「グソーの先人達も、でぇーじ喜んでるはず」「今日は飲むぞ〜！！」と祝福の思いを弾けさせていて、「日大三高の皆さん、ありがとうございました」と感謝と敬意を送っています。

【担当：芸能情報ステーション】