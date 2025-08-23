◾️坂本龍一大規模企画展「sakamotocommon OSAKA 1970/2025/大阪/坂本龍一」

坂本龍一が探し求めた、記憶、時間、音。

1970年、坂本龍一は大阪で何を見たのか。

坂本龍一と大阪、知られざる接点がここに。

坂本龍一、大阪で初の大規模企画展開催！

1970年、18歳の坂本龍一は、「人類の進歩と調和」をテーマに掲げた大阪万博で、多彩な音楽やアートに触れました。

これらの体験は、後の坂本の創作活動に深い影響を与えることになります。当時、注目を集め始めていたシンセサイザー電子音楽の世界も、坂本にとって大きな刺激となりました。

坂本は2016年以降、1970年の大阪万博で展示されたバシェの音響彫刻を演奏・録音する機会を得て、その音を自身の作品に取り入れています。それらの試みは2017年のアルバム《async》に結実し、最晩年に制作した劇場作品《TIME》にも活かされました。

22025年、再び大阪で万博が開催されるこの年に、若き日の坂本が受けた刺激を、坂本が遺したものを共有化する試みとして始動した「sakamotocommon」を通じて次世代のクリエイターたちへ届けられないだろうか。

その思いを込め、大阪・梅田に新しく誕生した空間「VS.（ヴイエス）」から発信します。

本プロジェクトでは、1970年の大阪万博のために制作されたバシェの音響彫刻を展示するほか、東京藝術大学のバシェ修復プロジェクトチームとマルティ・ルイツ・カルラ が坂本のために制作した新たな音響彫刻も紹介します。

また、坂本の演奏データをもとに、彼が愛用したグランドピアノで再生するプログラムも展開します。

◆展示内容

坂本龍一 + 高谷史郎《LIFEーfluid, invisible, inaudible…》

Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2025 - D

バシェの音響彫刻

坂本龍一 on async

坂本龍一 + Zakkubalan《async-volume》

坂本龍一 + アピチャッポン・ウィーラセタクン《async-first light》

アピチャッポン・ウィーラセタクン《Durmiente》

坂本龍一『Ryuichi Sakamoto: Playing the Baschet』,『12』 360 Reality Audio

坂本龍一アーカイブ: 1970 −

Sakamoto Library - Extension | 坂本図書 分室

◆スケジュール

・会期：2025年8月30日（土）〜 2025年9月27日（土）

・時間：10:00 - 20:00（最終入場時間 19:30）

※会期中のイベント予定に応じて開館時間が変わることがあります。

会場：VS.（大阪 うめきた グラングリーン大阪内）

オフィシャルサイト：https://vsvs.jp/exhibitions/sakamotocommon-osaka/

◆チケット：事前オンライン予約制

8月1日（金）午前10:00〜販売開始

※日時指定枠に空きがある場合は、当日窓口にてチケットをご購入いただけます。

チケット料金（税込）※（）＝当日窓口販売の料金

・一般：2,200円（2,500円）

・18歳以下：1,100円（1,100円※同額）※2026年3月31日までに19歳になる方も対象

・大学生/専門学校生：1,800円（2,000円）

・障がい者割引：1,100円 ※同伴者1名まで同額

・未就学児：無料 ※予約不要

※特別料金を適用される方は各種証明書をお持ちください（18歳以下：年齢を証明できるもの、大学生専門学校生：学生証、障がい者割引：障がい者手帳）

※購入後の変更、キャンセル、払い戻しは不可となっております。