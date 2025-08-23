fav meが、1stシングルCD「すきなんかじゃ…にゃい！」を12月24日にリリースすることを発表した。さらに、各形態の収録内容も発表され、本日より予約受付がスタート。

表題曲の「すきなんかじゃ…にゃい！」は、ちょっぴり強がりで素直になれない“猫系ツンデレ女子”の気持ちを描いたキュートな楽曲だという。CDは初回限定盤、fav me盤、通常盤の3形態での展開となり、全形態に日々の悩みを吹き飛ばすようなセルフラブソング「ケーキを食べればいいんじゃない！？」が収録されるほか、初回限定盤にはハッピー＆ラブリーなポップチューン「ちゅーしよう」、fav me盤にはそっと心に寄り添う青春応援ソング「蒼のラブレター」が収録される。また、初回限定盤は豪華フォトブック付きとなり、対象店舗にてCDを予約・購入すると先着で各店舗限定特典が付いてくる。

fav meは、12月6日に東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）にて自身最大規模となるワンマンライブを開催。本日21時よりチケットの先行抽選受付がスタートする。

◾️1stシングルCD「すきなんかじゃ…にゃい！」

発売日：2025年12月24日（水）

予約URL：https://lnk.to/FM_1stSG_CD 初回限定盤［CD＋豪華ブックレット］3,000円（税込）

※豪華版ブックレット／推しジャケットA

M1.すきなんかじゃ…にゃい！

M2.ケーキを食べればいいんじゃない！？

M3.ギュッてして！

M4.ちゅーしよう fav me盤［CD only］1,800円（税込）

※推しジャケットB

M1.すきなんかじゃ…にゃい！

M2.ケーキを食べればいいんじゃない！？

M3.蒼のラブレター 通常盤［CD only］1,200円（税込）

M1.すきなんかじゃ…にゃい！

M2.ケーキを食べればいいんじゃない！？

M3.ギュッてして！ ◆各店舗限定特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）：生写真 TypeA（メンバーソロ写真7種からランダム1種お渡し）

・HMV（オンライン含む／一部店舗除く）：生写真 TypeB（メンバーソロ写真7種からランダム1種お渡し）

・その他応援店舗：生写真 TypeC（メンバーソロ写真7種からランダム1種お渡し）

※対象店舗は追って告知いたします。

※衣装は全て統一・ポーズ違いとなります。

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。

◾️＜Stage of the Future＞ 日程：2025年12月6日（土）

時間：開場 16:00 / 開演 17:00

会場：東京都 Kanadevia Hall ◆チケット先行販売

受付期間：2025年8月23日（土）21:00〜9月9日（火）23:59

販売URL：https://w.pia.jp/t/favme-t/