²Æì¾°³ØV¤ÎÎ¢¤ÇÈ¯É½¡Ö¥á¥ó¥Ä¤¨¤°¤¤¡×¡Ö2Ç¯À¸¤Ç1¿Í¡Ä¡×¡¡²Æì¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¡È¥É¥ê¡¼¥à·³¡É¤Ë¶½Ê³
U-18Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÂåÉ½È¯É½
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï23Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Îºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç·è¾¡¤ò¹Ô¤¤¡¢²Æì¾°³Ø¤¬3-1¤ÇÆüÂç»°¤ò²¼¤·¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£·èÃå¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï9·î¤«¤é²Æì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè32²óWBSC U-18Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½20Ì¾¤òÈ¯É½¡£Í¥¾¡¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤«¤é¤ÏËöµÈÎÉ¾çÅê¼ê¤¬2Ç¯À¸¤ÇÍ£°ìÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ï9Ì¾¡£·òÂç¹âºê¤Î¹äµå±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤ä²£ÉÍ¤Îº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹±üÂ¼Íê¿Í¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤ÎÀ¾Â¼°ìµ£¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤ÏÂç±ÉÍøºÈ¡Ê³ØË¡ÀÐÀî¡Ë¡¢²£»³Íª¡Ê»³Íü³Ø±¡¡Ë¡¢Æ£¿¹³¤ÅÍ¡ÊÌÀÆÁµÁ½Î¡Ë¤Î3¿Í¡£ÆâÌî¤Ï±üÂ¼Î¿Âç¡¢³°Ìî¤Ï°¤ÉôÍÕÂÀ¡Ê¤È¤â¤Ë²£ÉÍ¡Ë¤Ê¤É¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£½àÍ¥¾¡¤ÎÆüÂç»°¤«¤é¤ÎÁª½Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¡ÈºÇ¶¯·³¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡ÖËöµÈ¤¯¤ó¡¢2Ç¯À¸¤Ç1¿ÍÁª¤Ð¤ì¤¿¤ó¤ä¤Í¡×¡Ö²£ÉÍ¤«¤é4¿Í¡×¡Ö½àÍ¥¾¡ÆüÂç»°¤È¥Ù¥¹¥È4¤Î¸©´ôÉì¤«¤é¤Ï0¿Í¡×¡ÖÀÐ³À¤µ¤ó²¼½Å¤¯¤óÁª½Ð´ò¤·¤¤¡×¡Ö³°Ìî¼ê2¿Í¤Ê¤Î¤«¡ÁÉáÄÌ¤Ë¥á¥ó¥Ä¤¨¤°¤¤¤«¤é³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤Ê¤É¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
