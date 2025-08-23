日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が２０日に放送され、上田晋也がＭＣを務めた。

この日のテーマは「猛暑に背筋が寒くなる ちょっと怖い話で涼む夜」。タレントのＩＭＡＬＵは、降霊術として古くから伝わる「こっくりさん」にまつわる恐怖体験を回想。「小さいときに、こっくりさんをやってしまったことがありまして。その、こっくりさんをやった日から家で不思議な現象が起きるようになっちゃって…」と振り返った。

「いたずら電話がかかってくるようになったんです。当時、家の（固定）電話なんで、誰から、かかってきてるかは分からない。出るとプツッと切れる。どんどん、どんどん、しつこくなってきたんですよ。さすがにこれはヤバいと思って…」と回想した。

ＩＭＡＬＵは母で女優・大竹しのぶに相談し「母が（電話）会社に問い合わせて。どの番号から、かかってきてるかを調べてもらったんです。そしたら母親の携帯電話から、かかってた…」と奇妙な現象に遭遇したことを告白。スタジオをザワつかせた。つづけて「お祓いしてもらったら、ピタッと。本当に今でも不思議」と話していた。